Жители Докучаевска в ДНР рассказали, как живут без воды из-за обстрелов ВСУ

Накануне в городе, в котором проживает более 23 тысяч человек, был объявлен режим ЧС местного уровня.

Подача воды в город Докучаевск Донецкой области была прекращена из-за остановки насосной станции первого подъёма Южнодонбасского водовода. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС ДНР.

По словам местных жителей, проблемы с водой у них есть уже несколько дней.

— Дня четыре нету воды, питьевую здесь берём, для ванны берём из родника за городом. Когда будет вода, неизвестно, — рассказал местный житель Александр, который вместе с другими жителями пришёл набирать воду из колодца.

Другой местный житель, Тимофей, добавил, что по вечерам люди проводят в очереди к колодцу по несколько часов.

— Как в 2014 году — было непонятно, что с водой. У всех дети есть, люди старые и больные. Воды нет, когда будет, непонятно. Перебили что-то, говорят. Вечером очередь выстраивается аж до Докучаевска, люди стоят с шести вечера до десяти часов и дальше, — пояснил Тимофей.

Сегодня в населённый пункт приехали силы МЧС ДНР, которые привезли жителям питьевую воду.

— Эту ночь мы пережили, страшный ужас. Было затишье, а сегодня был ужас, наши дети боятся прихода ночи. С водой проблема неделю уже. Мы живём в частном секторе, далеко ходить по водичку, негде взять. Сегодня мы благодарны ребятам из МЧС, которые привезли нам воду. Спасибо ребятам, что нас не забывают. А правительству, которое в Киеве, — пусть они хотя бы день проживут так, как живём мы! Нашему Донецку процветания, всего хорошего, докучаевцы, держитесь, мы победим! — заявила местная жительница Тамара.

Ранее в коммунальном предприятии "Вода Донбасса" сообщили, что без воды остался ряд крупных городов в юго-западной части ДНР, в том числе Мариуполь, Волноваха, Красноармейск, Селидово, Димитров, Родинское и другие.