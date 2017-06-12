Климкин призвал украинцев не использовать безвиз для трудоустройства

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Климкин призвал украинцев не использовать безвиз для трудоустройства

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Глава МИД Украины Павел Климкин. Фото: Facebook.com/UkraineMFA

Глава МИД Украины Павел Климкин призывает граждан страны не пользоваться безвизовым режимом с Евросоюзом для трудоустройства. Об этом сообщает ТСН.

Он подчеркнул, что если миграционный поток из Украины увеличится во много раз, то будет рассмотрен вопрос об отмене безвизового режима.

— Не пользуйтесь безвизовым режимом для того, чтобы работать. Приезжайте, смотрите на ситуацию, — цитирует главу МИД ТСН.

Также министр призвал граждан страны не нарушать кодекс Европейского союза.

Напомним, украинцы официально смогут ездить в ЕС без визы с 11 июня. В честь этого Пётр Порошенко сегодня открыл дверь в Европу и обнялся с президентом Словакии.

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