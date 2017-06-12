Евросоюз рассчитывает, что ассоциация с Украиной вступит в силу 1 сентября

В Евросоюзе рассчитывают, что соглашение, которое предусматривает ассоциацию между Украиной и ЕС, начнёт действовать 1 сентября. Об этом сказал глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли, сообщают украинские СМИ.

Мингарелли отметил, что ратификация документа почти завершена. Эту процедуру провели все 28 стран.

Напомним, в прошлом году в Нидерландах провели референдум, на котором граждане выступили против ассоциации с Украиной. Затем власти Евросоюза договорились о согласии страны на это при условии, что ассоциация не станет шагом к получению Украины членства в ЕС и не даст украинцам права на проживание или работу в странах Евросоюза.