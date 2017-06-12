Полиция Украины проверяет заявление Скрипки о гетто для русскоязычных

На данный момент уголовное производство по нацистскому заявлению музыканта пока не открыто.

Полиция Киева проверяет заявление украинского музыканта Олега Скрипки о необходимости создании гетто для граждан Украины, неспособных выучить украинский язык, сообщают "Украинские новости". Пока уголовное производство по данному факту не открыто.

— На это время сотрудниками отдела превентивной деятельности полиции проводится проверка сведений, изложенных в вашем обращении, — сказано в ответе полиции изданию.

Напомним, ранее большой скандал вызвало заявление украинского певца Олега Скрипки относительно людей, не владеющих украинским языком. Артист назвал русскоязычное население Украины дебилами и заявил, что этих людей следует "отправить в гетто" как опасных для общества. Позднее Скрипка извинился за эти слова.