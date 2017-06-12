Самолёт МиГ-21 разбился в Румынии

Пилот успел катапультироваться, но получил травму позвоночника. Сейчас он госпитализирован.

Самолёт МиГ-21, находящийся на вооружении ВВС Румынии, разбился на юге страны, в уезде Констанца. Крушение произошло утром в понедельник, 12 июня.

Как сообщает Минобороны страны, самолёт проводил учебный полёт совместно с болгарскими ВВС в рамках учений Thracian Eagle 2017. Самолёт уже шёл на посадку, когда обнаружилось повреждение мотора.

Самолёт рухнул, не долетев восемь километров до аэропорта. Пилот успел катапультироваться, но получил травму позвоночника. Сейчас он госпитализирован.

Военная прокуратура занялась расследованием обстоятельств произошедшего.