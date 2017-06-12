Минздрав Забайкалья уточнил список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом

Министерство здравоохранения Забайкальского края опубликовало уточнённый список погибших и пострадавших в страшной аварии с участием пассажирского автобуса.
Погибли:
1) Новак А.Ю., 28 лет;
2) Масленникова С.Г., 43 года;
3) Распопова О.Л., 42 года.
Личности остальных погибших в настоящий момент устанавливаются. Их тела были доставлены в морг.
Пострадавшие:
1) Корнакова В.И., 54 года;
2) Крючкова В.В., 17 лет, тяжёлое состояние;
3) Леонова Т.Н., 33 года;
4) Мухомодьянов К.А., 30 лет, тяжёлое состояние;
5) Антонова О.В., 38 лет;
6) Елена, 15 лет, тяжёлое состояние;
7) Бянкина А.В., 16 лет;
8) Новоселова М.Г., 28 лет;
9) Гришина Н.А., 60 лет, тяжёлое состояние;
10) Ташматова Т.Р., 65 лет;
11) Никитина В.В., 59 лет;
12) Цветкова Т.Т., 61 год;
13) Зиновьев С.Г., 55 лет, тяжёлое состояние;
14) Теляпникова В.П., 59 лет;
15) Газинская М.Г., 36 лет, тяжёлое состояние;
16) Муратова Т.М., 59 лет, тяжёлое состояние;
17) Крючкова Т.В., 44 года;
18) Лаврентьева В.М., 70 лет;
19) Вологдина Е.В., 42 года;
20) Баринова М.В., 45 лет;
21) Туранова И.В., 33 года;
22) Цымбулатов М.А., 31 год;
23) Пахомова Л.П., 71 год;
24) Мельникова С.Л., 57 лет, тяжёлое состояние;
25) Романенко В.М., 55 лет;
26) Стромилова Е.А., 57 лет;
27) Мурашко И.И., 62 года;
28) Усова Т.М., 62 года, тяжёлое состояние;
29) Огай Л.А., 62 года, тяжёлое состояние;
30) Воробьёва К.В., 42 года;
31) Баранова Е.Г., 55 лет;
32) Ефимова А.А., 22 года, тяжёлое состояние;
33) Неизвестная женщина, 45 лет;
34) Туранов В.Н., 61 год;
35) Бальцерова А.А., 36 лет;
36) Пономарёва Т.П., 37 лет;
37) Стибицкая Л.И., 52 года;
38) Леонова О.А., 63 года, удовлетворительное состояние, покинула стационар;
39) Неизвестный, удовлетворительное состояние;
40) Неизвестный, удовлетворительное состояние.
Напомним, сегодня в результате серьёзного ДТП с участием пассажирского автобуса в Забайкальском крае погибло 12 человек. По данным следователей, авария могла произойти из-за того, что дорожные рабочие не установили предупреждающие знаки и ограждения в месте проведения работ, из-за чего автобус на полном ходу перевернулся.
- Популярные
- По времени