Минздрав Забайкалья уточнил список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом

В настоящий момент несколько пострадавших доставляются медицинской авиацией в больницы.

Министерство здравоохранения Забайкальского края опубликовало уточнённый список погибших и пострадавших в страшной аварии с участием пассажирского автобуса.

Погибли:

1) Новак А.Ю., 28 лет;

2) Масленникова С.Г., 43 года;

3) Распопова О.Л., 42 года.

Личности остальных погибших в настоящий момент устанавливаются. Их тела были доставлены в морг.

Пострадавшие:

1) Корнакова В.И., 54 года;

2) Крючкова В.В., 17 лет, тяжёлое состояние;

3) Леонова Т.Н., 33 года;

4) Мухомодьянов К.А., 30 лет, тяжёлое состояние;

5) Антонова О.В., 38 лет;

6) Елена, 15 лет, тяжёлое состояние;

7) Бянкина А.В., 16 лет;

8) Новоселова М.Г., 28 лет;

9) Гришина Н.А., 60 лет, тяжёлое состояние;

10) Ташматова Т.Р., 65 лет;

11) Никитина В.В., 59 лет;

12) Цветкова Т.Т., 61 год;

13) Зиновьев С.Г., 55 лет, тяжёлое состояние;

14) Теляпникова В.П., 59 лет;

15) Газинская М.Г., 36 лет, тяжёлое состояние;

16) Муратова Т.М., 59 лет, тяжёлое состояние;

17) Крючкова Т.В., 44 года;

18) Лаврентьева В.М., 70 лет;

19) Вологдина Е.В., 42 года;

20) Баринова М.В., 45 лет;

21) Туранова И.В., 33 года;

22) Цымбулатов М.А., 31 год;

23) Пахомова Л.П., 71 год;

24) Мельникова С.Л., 57 лет, тяжёлое состояние;

25) Романенко В.М., 55 лет;

26) Стромилова Е.А., 57 лет;

27) Мурашко И.И., 62 года;

28) Усова Т.М., 62 года, тяжёлое состояние;

29) Огай Л.А., 62 года, тяжёлое состояние;

30) Воробьёва К.В., 42 года;

31) Баранова Е.Г., 55 лет;

32) Ефимова А.А., 22 года, тяжёлое состояние;

33) Неизвестная женщина, 45 лет;

34) Туранов В.Н., 61 год;

35) Бальцерова А.А., 36 лет;

36) Пономарёва Т.П., 37 лет;

37) Стибицкая Л.И., 52 года;

38) Леонова О.А., 63 года, удовлетворительное состояние, покинула стационар;

39) Неизвестный, удовлетворительное состояние;

40) Неизвестный, удовлетворительное состояние.

Напомним, сегодня в результате серьёзного ДТП с участием пассажирского автобуса в Забайкальском крае погибло 12 человек. По данным следователей, авария могла произойти из-за того, что дорожные рабочие не установили предупреждающие знаки и ограждения в месте проведения работ, из-за чего автобус на полном ходу перевернулся.