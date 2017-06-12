Путин: Россия смогла надёжно укрепить суверенитет

Глава государства выступил на приёме в честь Дня России и отметил, что нужно "понимать, слышать и уважать друг друга".

Президент РФ Владимир Путин на торжественном приёме в Кремле в честь Дня России заявил, что Россия и её народ пережили "тревожное время ослабления государственности, размытости, уязвимости общественных устоев".

— Год за годом наряду с развитием демократических институтов повышался уровень открытости общества и приходило осознание значимости собственных корней и традиций, понимание, что нужно идти вперёд только крепкой самостоятельной и независимой страной, — отметил глава государства.

Владимир Путин продолжил, сказав, что сила государства — в политической стабильности, единстве целей и консолидации общества.

— Всем вместе нам удалось сохранить и надёжно укрепить суверенитет своей страны, уникальное многообразие народов России и не допустить девальвации и забвения принципов гражданского патриотизма, — подчеркнул президент.

По его мнению, для успехов в экономике нужно "понимать, слышать, уважать друг друга и развивать то, что уже удалось сделать для повышения качества жизни людей и их безопасности".