Путин вручает паспорта школьникам — победителям олимпиад

На торжественную церемонию приехали ученики из Адыгеи, Башкирии, Татарстана, Дагестана, а также Сахалинской, Воронежской и Астраханской областей.

В День России президент РФ Владимир Путин лично вручает паспорта отличившимся школьникам. Торжественная церемония проходит в президентском корпусе Кремля в рамках акции "Мы граждане России".

Из рук главы государства документы получают 14-летние ученики, добившиеся особых успехов.

— Сегодня День России, день нашей страны. Что такое страна? Это люди, граждане, и гражданами страны все мы становимся с рождения. Это естественно, в соответствии с нашим законом, практикой и традициями. К 14 годам вы уже сумели многого добиться. Некоторые из вас проявили лучшие качества, — обратился глава государства к школьникам.

Так, на торжественную церемонию в Москву сегодня приехали школьники из Адыгеи, Башкирии, Татарстана, Дагестана, а также Сахалинской, Воронежской и Астраханской областей.

Ранее президент вручил госпремии в Кремле. Их обладателями стали балетмейстер Юрий Григорович, глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, композитор Эдуард Артемьев, писатель Даниил Гранин и другие. Размер Госпремии — пять миллионов рублей.