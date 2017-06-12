"Здесь что, Канны?" Сергей Иванов пошутил по поводу красной дорожки в Кремле

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сегодня, приехав в Кремль, удивился количеству журналистов и операторов, встречавших прибывающих на церемонию.
— Здесь что, Канны? — с улыбкой поинтересовался Сергей Иванов, проходя мимо репортёров.
Отметим, сегодня Госпремию получили балетмейстер Юрий Григорович, глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, композитор Эдуард Артемьев и другие. Размер премии составляет пять миллионов рублей.
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