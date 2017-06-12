"Здесь что, Канны?" Сергей Иванов пошутил по поводу красной дорожки в Кремле

Сегодня президент РФ Владимир Путин лично вручил государственные премии лауреатам.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сегодня, приехав в Кремль, удивился количеству журналистов и операторов, встречавших прибывающих на церемонию.

— Здесь что, Канны? — с улыбкой поинтересовался Сергей Иванов, проходя мимо репортёров.

Отметим, сегодня Госпремию получили балетмейстер Юрий Григорович, глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, композитор Эдуард Артемьев и другие. Размер премии составляет пять миллионов рублей.