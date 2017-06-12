Около 270 тысяч человек участвуют в праздничных мероприятиях в Москве

В Москве в мероприятиях, посвящённых государственному празднику — Дню России, — участвуют около 270 тысяч человек. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу Москве.

— Сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями Росгвардии и народных дружин продолжают обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность граждан, — добавили там.

Сегодня власти столицы призывали жителей и гостей города приходить на улицу Тверскую, где проходили массовые гуляния, без политических целей. В то же время лидер оппозиции Алексей Навальный призвал своих сторонников проводить акцию протеста не на проспекте Сахарова, где она была согласована с мэрией, а именно на Тверской.