Около 270 тысяч человек участвуют в праздничных мероприятиях в Москве

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Около 270 тысяч человек участвуют в праздничных мероприятиях в Москве

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Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

В Москве в мероприятиях, посвящённых государственному празднику — Дню России, — участвуют около 270 тысяч человек. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу Москве.

— Сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями Росгвардии и народных дружин продолжают обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность граждан, — добавили там.

Сегодня власти столицы призывали жителей и гостей города приходить на улицу Тверскую, где проходили массовые гуляния, без политических целей. В то же время лидер оппозиции Алексей Навальный призвал своих сторонников проводить акцию протеста не на проспекте Сахарова, где она была согласована с мэрией, а именно на Тверской.

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