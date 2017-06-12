В честь Дня России проходит флешмоб "Я — часть своей страны!"

Для участия в акции необходимо снять короткое видео с триколором в руках и разместить его в соцсети "ВКонтакте".

Специально ко Дню России проект #Жить запустил в Интернете онлайн-флешмоб под названием "Я — часть своей страны!".

Для участия в акции необходимо снять короткий клип с триколором в руках и выложить его на своей странице в соцсети "ВКонтакте", поставив к нему хештег #ЯЧастьСвоейСтраны. Все ролики будут собраны в одно масштабное видео. Таким образом организаторы флешмоба хотят подчеркнуть, что успех целой страны складывается из достижений отдельных людей.

В акции принимают участие не только простые россияне, но и многие знаменитости.