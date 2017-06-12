Речь королевы Елизаветы II в парламенте отложена по инициативе Терезы Мэй

Премьер-министр выразила обеспокоенность внутрипарламентскими спорами, возникшими из-за неудачного выступления Консервативной партии на выборах, и попросила королеву перенести её выступление.

Тереза Мэй настояла на переносе церемонии открытии парламента, на которой королева Великобритании должна произносить тронную речь. Об этом сообщает телеканал Sky News.

— Планы на тронную речь королевы, которую готовит премьер-министр, были ввергнуты в хаос после того, как Мэй настояла на переносе. Премьер приняла решение отложить церемонию, назначенную на 19 июня, после того как ей пришлось вступить в борьбу за контроль над правительством меньшинства, — сообщает телеканал со ссылкой на инсайдера среди консерваторов.

Предположительно, Елизавета II выступит несколькими днями позже.

Напомним, досрочные парламентские выборы прошли в стране 8 июня. Консервативная партия фактически выиграла на них, но по сути потеряла большинство голосов в парламенте. Всего консерваторы получили 318 мандатов — на восемь меньше, чем нужно для абсолютного большинства.

Ранее сообщалось, что переговоры по Брекситу начнутся 19 июня.