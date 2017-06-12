Путин провёл для школьников экскурсию по Кремлю

После церемонии вручения паспортов президент пригласил отличников в свой рабочий кабинет и сфотографировался с ними.

Сегодня в Кремле Владимир Путин вручил паспорта граждан РФ 14-летним ученикам, показавшим особые успехи в освоении разных предметов. Торжественная церемония прошла в рамках акции "Мы граждане России".

— К 14 годам вы уже сумели многого добиться. Некоторые из вас проявили лучшие качества, — похвалил ребят глава государства.

В ходе экскурсии президент показал школьникам свой рабочий стол.

— Интересно? — поинтересовался Владимир Путин, когда ребята окружили его рабочее место.

Дети подтвердили свой интерес, но тактично не стали задавать президенту много вопросов.

Отметим, в Москву приехали школьники из Адыгеи, Башкирии, Татарстана, Дагестана, а также Сахалинской, Воронежской и Астраханской областей.