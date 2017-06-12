Путин провёл для школьников экскурсию по Кремлю

Сегодня в Кремле Владимир Путин вручил паспорта граждан РФ 14-летним ученикам, показавшим особые успехи в освоении разных предметов. Торжественная церемония прошла в рамках акции "Мы граждане России".
— К 14 годам вы уже сумели многого добиться. Некоторые из вас проявили лучшие качества, — похвалил ребят глава государства.
В ходе экскурсии президент показал школьникам свой рабочий стол.
— Интересно? — поинтересовался Владимир Путин, когда ребята окружили его рабочее место.
Дети подтвердили свой интерес, но тактично не стали задавать президенту много вопросов.
Отметим, в Москву приехали школьники из Адыгеи, Башкирии, Татарстана, Дагестана, а также Сахалинской, Воронежской и Астраханской областей.
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