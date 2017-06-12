Прокуратура Турции: Посла Карлова убили по приказу сторонников Гюлена

Турецкая сторона пообещала предоставить России все имеющиеся доказательства связей 22-летнего террориста Алтынташа с организацией Гюлена FETO.

Убийство российского дипломата Андрея Карлова в Анкаре было заказано сторонником организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO ("Террористическая организация фетхуллахистов"). Об этом сообщил прокурор турецкой столицы Анкары.

По данным прокуратуры, террорист Мевлют Мерт Алтынташ, стрелявший в Карлова, имел контакты как минимум с пятью членами организации FETO. Следствие установило, что задание об убийстве посла Алтынташ получил от одного из фетхуллахистов в пятизвёздочном отеле в Кипре.

Напомним, посла РФ в Турции Андрея Карлова убили 19 декабря на открытии фотовыставки в Анкаре. В МИД РФ классифицировали атаку на дипломата как теракт. Убийцей Карлова оказался 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован сразу после совершённого им преступления.