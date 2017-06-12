Украинский политик назвал Путина хорошим крёстным своей дочки

Он рассказал, что глава государства всегда поздравляет крестницу с днём рождения.

Известный украинский политик, представитель в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук признался, что считает президента РФ Владимира Путина хорошим крёстным отцом своей дочери.

— Когда я с семьёй бываю в России, я встречаюсь с президентом Путиным. Конечно, не только там. Эти встречи прежде всего продиктованы интересами Украины, и этот канал коммуникации можно использовать в интересах Украины, — сказал Медведчук в интервью австрийскому каналу ORF.

— Конечно, Путин также видится со своей крестницей, он хороший крёстный отец, который каждый год 20 мая поздравляет крестницу с днём рождения, — рассказал политик.

Ранее Медведчук в Financial Times назвал абсурдными заявления о том, что он тайно представляет российские интересы.