Число погибших в аварии с автобусом в Забайкальском крае возросло до 13

Ещё один пострадавший в страшной аварии с участием пассажирского автобуса в Забайкальском крае скончался в больнице. Таким образом, общее количество погибших возросло до 13 человек.

Список погибших:

1. Стромилова Елена Александровна.

2. Новак Анна Юрьевна.

3. Максимова Светлана Геннадьевна.

4. Распопова Ольга Леонидовна.

5. Беломестнова Людмила Ивановна.

6. Одиноких Юлия Сергеевна.

7. Куликова Любовь Борисовна.

8. Лоншакова Татьяна Ивановна.

9. Бронникова Ольга Викторовна.

10. Гуляев Александр Сергеевич.

11. Питкун Наталья Владимировна.

12. Улихина Любовь Викторовна.

13. Колобова Любовь Александровна.

Напомним, что накануне в Забайкальском крае произошло серьёзное ДТП с участием пассажирского автобуса. Следователи установили, что во время проведения работ дорожные рабочие не поставили предупреждающих знаков и ограждений, из-за чего автобус на полной скорости перевернулся.