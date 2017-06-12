Иванка Трамп призналась, что не ожидала такой недоброжелательности к её отцу

Несмотря на неодобрение общественности и СМИ, администрация Трампа будет придерживаться своего политического курса, заверила Иванка.

Старшая дочь и советник американского президента Иванка заявила, что не ожидала такой недоброжелательности СМИ по отношению к её отцу. Об этом Иванка рассказала телеведущему в эфире Fox News.

— Я не ожидала такого уровня недоброжелательности, — сказала Иванка в эфире. — Но не предполагалось, что будет легко.

Иванка призналась, что порой была "ошарашена распрями, а также дикостью" происходящего. Тем не менее, несмотря на это, администрация президента будет придерживаться своего политического курса, заверила Иванка.

— Мой отец и его администрация намерены действовать новаторски… Мы планируем изменить статус-кво, — добавила Иванка.

Взаимоотношения 45-го американского президента с прессой действительно довольно напряжённые. Сам Трамп неоднократно обрушивался с критикой на "фейковые", по его мнению, СМИ, критикующие политический курс республиканцев. Однако своего апогея недовольство общественности достигло после того, как Трамп отправил в отставку главу ФБР Джеймса Коми. Последние опросы показали, что американцы больше доверяют Коми, чем Трампу.