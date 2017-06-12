Германия на время G-20 возобновит паспортный контроль на границе

Проверять паспорта и досматривать при въезде в страну будут выборочно. Данное решение немецких властей согласовано с ЕС и Еврокомиссией.

По данным Генконсульства Украины в Гамбурге, c сегодняшнего дня и до 11 июля Германия усиливает контроль на границе и вводит дополнительные меры безопасности. Это связано с тем, что 7 и 8 июля в Гамбурге пройдёт встреча лидеров стран, входящих в G-20.

— Федеральным министром внутренних дел Томасом де Мезьером принято решение о введении пограничного контроля на наземной, воздушной и морской внутренней границе Германии в Шенгене, — говорится в сообщении Генконсульства.

При этом в МВД Германии отмечают, что ожидаются лишь "незначительные осложнения для трансграничного движения" — и только в случаях, когда дополнительные проверки на самом деле будут необходимы.