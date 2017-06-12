Один из основателей группы "Кино" снимет фильм о Цое

Картина будет основана на воспоминаниях Рыбина о работе с известным исполнителем.

Один из основателей группы "Кино", режиссёр, музыкант и писатель Алексей Рыбин снимет фильм про Виктора Цоя. Об этом сообщил продюсер Игорь Гудков на пресс-конференции фестиваля "Кинотавр" в Сочи.

Он рассказал, что работу над картиной "Цой" начнут уже 21 июня. Лента будет основана на воспоминаниях Рыбина о работе с известным исполнителем. Кто сыграет в фильме главные роли — пока не сообщается.

Также Гудков сообщил, что над картиной про Виктора Цоя работает и режиссёр Кирилл Серебренников, который стал особенно известен в последнее время.