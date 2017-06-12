В ДНР в День России прошёл "Очень русский квест"

В викторине приняли участие 810 участников из 15 городов. В ходе квеста проверялось знание важных исторических дат и событий, а также проводились творческие конкурсы и испытания на смекалку.

Сегодня в ДНР состоялся "Очень русский квест", посвящённый Дню России. Участие в нём приняли ребята со всей республики.

— В течение многих лет на Украине подменялись понятия, вымывалась история. Третий год в республике ребятам прививаются истинные знания и истинное понимание нашей истории. Надо выводить образовательные площадки за пределы школ и университетов, — рассказал один из организаторов квеста, руководитель общественной организации "Молодая республика" Никита Киосев.

В ходе соревнования ребят разделили на команды, в составе которых они и выполняли задания.

— Думаю, мы хорошо справились. Мы пока не знаем, сколько баллов получили, но надеемся, что всё хорошо. Вопросы были по армии, по русским песням, поговоркам, играм, по гимну и гербу России, — рассказали участницы соревнований.

Организаторы конкурса отметили, что в ДНР будут рады, если в следующий раз в квесте смогут принять участие и ребята из подконтрольных Киеву районов Донецкой области.