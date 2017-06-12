Фонтаны в Риме объявлены неприкасаемыми

Это было сделано в рамках сохранения памятников и объектов архитектурного наследия.

Мэр Рима запретила купаться в фонтанах, а также сидеть и есть рядом с ними. Нарушителям нового постановления грозит крупный денежный штраф в размере до 240 евро. Об этом сообщает агентство ANSA.

Кроме того, в фонтан запрещается бросать каки-либо предметы, кроме монет, на которых, к слову, городская мэрия довольно неплохо зарабатывает. Только из фонтана Треви за год коммунальщики достали около 1,4 млн евро.

Таким образом мэрия пытается сохранить исторические памятники и объекты архитектурного наследия, частью которых являются и городские фонтаны.

Стоит заметить, что эти правила действуют как на людей, так и на собак во время летнего периода до 31 октября.