ООН призвала увеличить число общежитий для беженцев в 13 раз

На сегодняшний день зарегистрировано 1,2 миллиона бездомных беженцев, и только 93,2 тысячи из них получат жильё в этом году.

ООН заявила о необходимости увеличить места для размещения беженцев в 13 раз и призвала мировое сообщество озаботиться этим вопросом. С соответствующим обращением выступил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

По словам комиссара сейчас зарегистрировано 1,2 миллиона беженцев, у которых нет своего жилья. В этом году будет расселено только 93,2 тысячи из них.