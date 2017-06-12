ООН призвала увеличить число общежитий для беженцев в 13 раз

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ООН призвала увеличить число общежитий для беженцев в 13 раз

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Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди беседует с беженцем. Фото: REUTERS/Ismail Zitouny

На сегодняшний день зарегистрировано 1,2 миллиона бездомных беженцев, и только 93,2 тысячи из них получат жильё в этом году.

ООН заявила о необходимости увеличить места для размещения беженцев в 13 раз и призвала мировое сообщество озаботиться этим вопросом. С соответствующим обращением выступил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

По словам комиссара сейчас зарегистрировано 1,2 миллиона беженцев, у которых нет своего жилья. В этом году будет расселено только 93,2 тысячи из них.

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