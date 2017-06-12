Дело по аварии автобуса в Забайкалье передано в центральный аппарат СК

Делопроизводство открыто по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Уголовное дело по факту аварии в Забайкальском крае будет вести центральный аппарат СК РФ, заявил официальный представитель комитета.

Дело было передано по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Оно возбуждено по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Напомним, что серьёзное ДТП в Забайкальском крае с участием автобуса унесло жизни 13 человек. По предварительным данным, на месте аварии проводились дорожные работы, однако рабочие по какой-то причине не установили предупреждающие знаки и заграждения.

Ранее Лайф опубликовал список погибших в ДТП.