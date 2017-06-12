Экс-президент США Джордж Буш отмечает 93-й день рождения

В настоящий момент он является самым пожилым американским лидером из ныне живущих.

Сегодня 41-му президенту США Джорджу Бушу — старшему исполнилось 93 года. Бывшего американского лидера поздравляют как обычные американцы, так и известные люди.

Многие называют Буша недооценённым президентом ХХ века, а кто-то пишет, что он был по-настоящему великим президентом и достойным лидером своей страны.

Happy 93rd Birthday to @GeorgeHWBush, a great American with a lifetime of service & dedication to our country! #mepolitics pic.twitter.com/HTY2xo6bzL — Sen. Susan Collins (@SenatorCollins) 12 июня 2017 г.

— С 93-м днём рождения, Джордж Буш, великий американец, который на протяжении всей жизни служил своей стране и был ей предан, — написала сенатор от штата Мэн Сьюзан Коллинз в своём "твиттере".

Джордж Буш родился 12 июня 1924 года в семье сенатора и банкира. Он является самым пожилым из ныне живущих президентов Соединённых Штатов. Кроме того, Бушу принадлежит ещё один рекорд. Он стал самым юным военным лётчиком ВМС США во время Второй мировой войны при нападении на Перл-Харбор.