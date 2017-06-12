Актёра из фильма "Горько!" задержали на акции в центре Москвы

Актёра из фильма "Горько" Александра Паля задержали на акции в центре Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отметим, что Паль также играл в фильмах "Хардкор", "Ёлки 1914", "Гагарин. Первый в космосе" и многих других.

Напомним, сегодня в центре Москвы прошла несанкционированная акция оппозиции, после которой были задержаны несколько человек. Один из протестующих даже распылил газ в лицо омоновцу.

Ранее власти согласовали проведение акции на проспекте Сахарова. Однако лидер оппозиционеров Алексей Навальный призвал всех вместо этого собираться на Тверской улице, где были намечены мероприятия по празднованию Дня России. В МВД назвали это провокацией и предупредили участников акции о последствиях нарушения закона. Зачинщика встречи задержали прямо в подъезде его дома.