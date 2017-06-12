Создательница Ждуна решила сделать для него семью

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Создательница Ждуна решила сделать для него семью

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Фото: instagram.com/margrietvanbreevoort

Девушка рассказала, что в скором времени знаменитый мем может обзавестись женой и даже детьми.

Создательница Ждуна Маргрит ван Брефорт встретилась сегодня со своими поклонниками в Москве. Девушка призналась, что не ожидала такой популярности скульптуры в России.

— Я думаю, что Ждун полюбился россиянам во многом из-за из советского прошлого — когда приходилось простаивать очень много времени в очередях, — сказала Маргрит.

Также девушка заявила, что в скором времени у Ждуна появится семья.

— Я думаю, что вскоре у него появится семья — жена и дети. Он не должен быть одиноким, — сказала она.

Также на встрече Юрий Цейтлин, президент российской компании CD Land, которая в апреле этого года приобрела авторские права на использование Ждуна, заявил о начале карьеры Ждуна в шоу-бизнесе и о возможности ведения этим персонажем собственного блога.

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