В Госдуме въезжающих в Крым украинцев призвали надевать георгиевские ленточки

Украинцев призвали надевать георгиевские ленточки во время поездок на полуостров Крым. С таким призывом выступил депутат Госдумы РФ от Крыма Андрей Козенко.
По мнению Козенко, запрет на знамя Победы на Украине, введённый Петром Порошенко, — признак установления на Украине тоталитарной диктатуры.
Если украинцы молча проглотят и это надругательство над Великой Победой, над нашими ветеранами, значит, украинский народ окончательно стал жертвой эксперимента по "расчеловечиванию" нации"
Андрей Козенко, депутат Госдумы РФ от Крыма
Фото: © РИА Новости/Александр Полегенько
Это стало ответной реакцией депутата на то, что украинский президент Пётр Порошенко запретил "изготовление и пропаганду" георгиевской ленты на Украине.
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