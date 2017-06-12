В Госдуме въезжающих в Крым украинцев призвали надевать георгиевские ленточки

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В Госдуме въезжающих в Крым украинцев призвали надевать георгиевские ленточки

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Фото: ©РИА Новости/Александр Кряжев

Так депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко отреагировал на запрет украинского президент Петра Порошенко носить знамя Победы на Украине.

Украинцев призвали надевать георгиевские ленточки во время поездок на полуостров Крым. С таким призывом выступил депутат Госдумы РФ от Крыма Андрей Козенко.

По мнению Козенко, запрет на знамя Победы на Украине, введённый Петром Порошенко, — признак установления на Украине тоталитарной диктатуры.

Если украинцы молча проглотят и это надругательство над Великой Победой, над нашими ветеранами, значит, украинский народ окончательно стал жертвой эксперимента по "расчеловечиванию" нации"

Андрей Козенко, депутат Госдумы РФ от Крыма

Фото: © РИА Новости/Александр Полегенько

Это стало ответной реакцией депутата на то, что украинский президент Пётр Порошенко запретил "изготовление и пропаганду" георгиевской ленты на Украине.

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