Так депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко отреагировал на запрет украинского президент Петра Порошенко носить знамя Победы на Украине.

Украинцев призвали надевать георгиевские ленточки во время поездок на полуостров Крым. С таким призывом выступил депутат Госдумы РФ от Крыма Андрей Козенко.

По мнению Козенко, запрет на знамя Победы на Украине, введённый Петром Порошенко, — признак установления на Украине тоталитарной диктатуры.

Если украинцы молча проглотят и это надругательство над Великой Победой, над нашими ветеранами, значит, украинский народ окончательно стал жертвой эксперимента по "расчеловечиванию" нации" Андрей Козенко, депутат Госдумы РФ от Крыма Фото: © РИА Новости/Александр Полегенько

Это стало ответной реакцией депутата на то, что украинский президент Пётр Порошенко запретил "изготовление и пропаганду" георгиевской ленты на Украине.