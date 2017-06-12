Автор одного из материалов написал, что полуостров находится в России, и назвал Крым регионом на юго-западе РФ.

Сегодня на сайте издания Daily Mail появилась статья о подрыве морской мины времён Великой Отечественной войны в Крыму. Автор текста Гарет Дэвис несколько раз называет Крым частью России.

Напомним, исторический снаряд весом в одну тонну был уничтожен ещё 8 июня. Специалисты определили, что это была немецкая авиационная донная мина типа LMB. Такие мины были приняты на вооружение в Германии в конце 1930-х, и во времена ВОВ их чаще всего устанавливали на самолётах.

Предположительно, враги сбросили снаряд на Севастополь в июне 1941 года. Взрывотехники сначала отбуксировали снаряд в море подальше от береговой линии и только потом взорвали его.