Макфол поздравил граждан великой страны с Днём России

Бывший посол США в России Майкл Макфол поздравил граждан РФ с Днём России на свой странице в "Твиттере". В своём обращении Макфол назвал россиян гражданами великой страны и выразил пожелания "счастья, здоровья и благополучия".

С Днём России! Счастья, здоровья и благополучия всем гражданам этой великой страны! — Michael McFaul (@McFaul) 12 июня 2017 г.

Ранее, комментируя политику американского президента, дипломат высказывал предположение о том, что русские смеются над США при Трампе.