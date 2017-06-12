Макфол поздравил граждан великой страны с Днём России

Бывший посол США в России Майкл Макфол поздравил граждан РФ с Днём России на свой странице в "Твиттере". В своём обращении Макфол назвал россиян гражданами великой страны и выразил пожелания "счастья, здоровья и благополучия".
С Днём России! Счастья, здоровья и благополучия всем гражданам этой великой страны!— Michael McFaul (@McFaul) 12 июня 2017 г.
Ранее, комментируя политику американского президента, дипломат высказывал предположение о том, что русские смеются над США при Трампе.
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