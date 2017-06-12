Макфол поздравил граждан великой страны с Днём России

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Макфол поздравил граждан великой страны с Днём России

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Экс-посол США в России Майкл Макфол. Фото:© РИА Новости/Илья Питалев

Бывший посол США в России Майкл Макфол поздравил граждан РФ с Днём России на свой странице в "Твиттере". В своём обращении Макфол назвал россиян гражданами великой страны и выразил пожелания "счастья, здоровья и благополучия".

Ранее, комментируя политику американского президента, дипломат высказывал предположение о том, что русские смеются над США при Трампе.

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