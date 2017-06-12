В Назрани во время чемпионата России по вольной борьбе болельщики устроили драку

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В Назрани во время чемпионата России по вольной борьбе болельщики устроили драку

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Разнимать разбушевавшихся зрителей пришлось службе безопасности спортивного комплекса.

Как оказалось, разъярённые болельщики были крайне недовольны работой судейской бригады, из-за чего решили самостоятельно вмешаться в ход поединка между борцами Заурбеком Сидаковым и Магомедхабибом Кадимагомедовым. Об этом сообщает паблик Mash.

К счастью, служба безопасности спортивного комплекса, где проводился турнир, смогла быстро скрутить разбушевавшихся болельщиков и восстановить порядок на арене.

Как только драку разняли, бой продолжился. Победу в поединке одержал Магомедхабиб Кадимагомедов из Дагестана.

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