В Назрани во время чемпионата России по вольной борьбе болельщики устроили драку

Разнимать разбушевавшихся зрителей пришлось службе безопасности спортивного комплекса.

Как оказалось, разъярённые болельщики были крайне недовольны работой судейской бригады, из-за чего решили самостоятельно вмешаться в ход поединка между борцами Заурбеком Сидаковым и Магомедхабибом Кадимагомедовым. Об этом сообщает паблик Mash.

К счастью, служба безопасности спортивного комплекса, где проводился турнир, смогла быстро скрутить разбушевавшихся болельщиков и восстановить порядок на арене.

Как только драку разняли, бой продолжился. Победу в поединке одержал Магомедхабиб Кадимагомедов из Дагестана.