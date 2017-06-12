Diddy и Beyonce стали самыми оплачиваемыми знаменитостями по версии Forbes

На третьем месте разместилась автор книг про Гарри Поттера Джоан Роулинг. Сразу за ней — рэпер из Канады Дрейк.

Американский аналитический журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей. Первую строчку рейтинга занял американский рэпер Diddy (в прошлом Puff Daddy). За год (отсчитывается с июня 2016 года) музыкант заработал 130 миллионов долларов. Ранее он же возглавил рейтинг самых богатых рэперов года.

Половину суммы рэпер заработал от продаж фирменной одежды. Остальное — продажа билетов на концерты и гонорар за рекламу. На текущий момент состояние музыканта оценивается в 820 миллионов долларов.

Вторую строчку заняла американская певица Beyonce, она заработала за тот же период 105 миллионов, преимущественно — на своём альбоме Lemonade и туре Formation. На третьем месте разместилась автор книг про Гарри Поттера Джоан Роулинг. За этот же период внушительное состояние британки пополнилось ещё 95 миллионами долларов.

Рэпер из Канады Дрейк идёт четвёртым с 94 миллионами. Пятёрку лидеров замыкает легендарный футболист мадридского "Реала" Криштиану Роналду со "скромными" 93 миллионами долларов.