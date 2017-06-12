Журналисты из США приняли инсталляцию на Тверской за баррикады против Навального

Противотанковые ежи были установлены в центре Москвы в качестве инсталляции к фестивалю "Времена и эпохи", проходившему в столице с 1 по 12 июня.

Корреспонденты крупных американских изданий New York Times и Financial Times приняли историческую инсталляцию в центре Москвы за баррикады против активистов несанкционированного митинга на Тверской. "Ужасающими" кадрами журналисты поделились на своих страницах в "Твиттере".

— Заграждение установлено на главном проспекте Москвы, чтобы не допустить сторонников оппозиционера Алексея Навального к Кремлю и Красной площади, — подписал снимок "баррикад" корреспондент NYT Нил Макфаркуар.

Аналогичное предположение высказал и его коллега из Financial Times Нил Бакли.

По-видимому, журналисты вскоре осознали свой промах, так как через какое-то время твиты из их микроблогов были удалены.