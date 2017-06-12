Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось до 20 человек

Число пострадавших в результате опрокидывания экскурсионного автобуса под Ялтой увеличилось до 20 человек. Об этом сообщает портал "Новости Крыма".

— Пострадало 20 человек, шесть из них, в том числе два ребёнка, доставлены в ялтинскую городскую больницу № 1. Ещё 14 человек получили медицинскую помощь амбулаторно, — приводит портал слова источника в МЧС.

Всего в автобусе находилось 27 человек, в том числе пять детей.

Напомним, сегодня днём пассажирский автобус столкнулся с грузовой "газелью" в Крыму. Это стало уже третьим серьёзным ДТП с участием автобусов за сутки. Так, ранее в Забайкальском крае перевернулся автобус с паломниками, в результате чего погибло 13 человек. А авария в Томской области унесла жизнь пятимесячного малыша.