В Подмосковье пенсионер угнал три грузовика и сдал их на металлолом

Теперь жителю Наро-Фоминского района грозит до шести лет тюрьмы. Пока он находится под подпиской о невыезде.

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов 9 июня задержали 62-летнего мужчину, который, предположительно, угнал три грузовика и сдал их на металлолом. Злоумышленник орудовал с февраля по настоящее время. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Известно, что мужчина угонял автомобили с территории одного из карьеров. Сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"). В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.