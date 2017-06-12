В Подмосковье пенсионер угнал три грузовика и сдал их на металлолом

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В Подмосковье пенсионер угнал три грузовика и сдал их на металлолом

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В Наро-Фоминском районе Подмосковья задержали мужчину, подозреваемого в краже трех грузовых автомобилей. Фото:© РИА Новости/Наталья Селиверстова

Теперь жителю Наро-Фоминского района грозит до шести лет тюрьмы. Пока он находится под подпиской о невыезде.

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов 9 июня задержали 62-летнего мужчину, который, предположительно, угнал три грузовика и сдал их на металлолом. Злоумышленник орудовал с февраля по настоящее время. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Известно, что мужчина угонял автомобили с территории одного из карьеров. Сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"). В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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