В Подмосковье пенсионер угнал три грузовика и сдал их на металлолом

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов 9 июня задержали 62-летнего мужчину, который, предположительно, угнал три грузовика и сдал их на металлолом. Злоумышленник орудовал с февраля по настоящее время. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
Известно, что мужчина угонял автомобили с территории одного из карьеров. Сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"). В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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