Российскую синхронистку судят в Дубае за упавший дрон

Устройство, управляемое спортсменкой, упало на машину местной полиции и повредило боковое зеркало.

Российскую синхронистку, представлявшую национальную сборную на мировых и европейских первенствах, судят в Дубае из-за того, что управляемый ею дрон упал на полицейскую машину и повредил боковое зеркало. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Генконсульство РФ в Дубае.

В Генконсульстве сообщили, что 23-летняя россиянка прибыла на слушание, состоявшееся в понедельник, 12 июня. Следующее заседание пройдёт через неделю. Обвинение девушке пока не предъявлено.

По данным иностранных СМИ, спортсменка приезжала в Дубай ещё в конце мая буквально на три дня. Дрон она запускала у международного финансового центра Дубая. Неожиданно устройство разрядилось и неудачно приземлилось на полицейскую машину.

В настоящее время 23-летняя россиянка работает тренером по синхронному плаванию в Москве, её имя и фамилия не сообщаются.