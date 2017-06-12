В Ростове-на-Дону пронесли по улицам самый большой триколор в России

Сегодня в Ростове-на-Дону прошла акция в честь Дня России, инициированная молодыми жителями города. В ней участвовали представители диаспор, общеобразовательных и спортивных школ и волонтёры. Полотно нестандартного размера было сшито специально к празднику.
Ранее Лайф сообщил, что всего сегодня приняли участие в народных гуляньях и мероприятиях, приуроченных ко Дню России, 3,8 миллиона человек. В общей сложности по всей стране работало около трёх тысяч праздничных площадок.
Отмечали День России и в ДНР, где сегодня прошёл "Очень русский квест" для молодёжи.
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