В Ростове-на-Дону пронесли по улицам самый большой триколор в России

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В Ростове-на-Дону пронесли по улицам самый большой триколор в России

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В шествии приняли участие 800 волонтёров, которые подняли и пронесли флаг длиной 300 метров, шириной около 4,5 метра и площадью 1300 квадратных метров.

Сегодня в Ростове-на-Дону прошла акция в честь Дня России, инициированная молодыми жителями города. В ней участвовали представители диаспор, общеобразовательных и спортивных школ и волонтёры. Полотно нестандартного размера было сшито специально к празднику.

Ранее Лайф сообщил, что всего сегодня приняли участие в народных гуляньях и мероприятиях, приуроченных ко Дню России, 3,8 миллиона человек. В общей сложности по всей стране работало около трёх тысяч праздничных площадок.

Отмечали День России и в ДНР, где сегодня прошёл "Очень русский квест" для молодёжи.

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