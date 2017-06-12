Евросоюз продлил санкции против сирийских властей

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Евросоюз продлил санкции против сирийских властей

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Флаг Евросоюза. Фото: ©РИА Новости/Алексей Витвицкий

Ограничения будут действовать ещё один год, в список внесены трое глав министерств.

Совет Евросоюза сегодня принял решение продлить санкции против властей Сирии над год — до 1 июня. Об этом говорится в распространённом коммюнике.

— Это решение соответствует стратегии ЕС по Сирии, в которой говорится, что Евросоюз будет сохранять свои ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников, пока продолжаются репрессии против мирных жителей, — заявляют власти Евросоюза.

Санкции расширены. Список лиц, которые под них подпадают, пополнился ещё тремя гражданами САР — главами министерств. Сейчас в списке значится 240 человек и 67 юридических лиц. Им запрещено посещать ЕС, а также заморожены их активы.

Ограничения касаются инвестиций, поставок нефти, оборудования, технологий и так далее.

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