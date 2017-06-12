Медики выяснили, какая страна является самой "толстой" в мире

После проведённого исследования учёные пришли к выводу, что по всему миру более двух миллиардов людей страдают ожирением.

Наибольшее количество людей, страдающих крайними формами ожирения, медики зафиксировали в США. Об этом говорится в статье New England Journal of Medicine.

В своём исследовании медики рассмотрели 195 стран и пришли к выводу, что больше всего полных людей проживает на территории Соединённых Штатов.

Здесь более чем у 13% детей и подростков есть лишний вес. Кроме того, у 24% взрослых американцев также выявлены крайние формы ожирения. Ещё одним рекордсменом по количеству тучных людей стал Египет. Здесь около трети взрослого населения имеют лишний вес.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что количество россиян, страдающих ожирением, начало стремительно расти и увеличилось вдвое.