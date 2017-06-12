Анкара подозревает другие страны в "искусственном землетрясении" в Эгейском море

Землетрясение магнитудой 6,3 балла по шкале Рихтера произошло в понедельник, 12 июня, в Эгейском море.

Анкара подозревает другие страны в создании землетрясения в Эгейском море искусственным путём. Твит с таким заявлением опубликовал в своём микроблоге мэр города Мелих Гёкчек.

— Я думаю, это может быть искусственное землетрясение. Я не утверждаю, но уверен, что вероятность очень высока, — написал в своём "твиттере" мэр.

Гёкчек также заявил, что необходимо исследовать, имело ли место стороннее вмешательство, и если да, то от какой страны оно исходило.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,3 балла по шкале Рихтера произошло в понедельник, 12 июня, в Эгейском море. Подземные толчки чувствовались от Афин до Стамбула, есть разрушения на острове Лесбос.