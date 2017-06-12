Более 7 млн россиян отпраздновали День России

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Более 7 млн россиян отпраздновали День России

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Зрители во время праздничного концерта, посвященного Дню России, на Красной площади. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Никаких нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий во время праздничных торжеств не произошло.

Более семи миллионов человек приняли участие в праздновании Дня России по всей стране. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— 12 июня, по состоянию на 20:30 по московскому времени, во всех регионах страны в праздничных мероприятиях — шествиях, концертах и фестивалях — приняли участие свыше семи миллионов человек, — сообщила Волк.

Также в МВД отметили, что никаких нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий во время праздничных торжеств допущено не было.

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