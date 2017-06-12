Во Франции полицейский покончил с собой

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют причины гибели коллеги.

Сегодня вечером в пригороде французского Дюнкерка офицер полиции покончил с собой прямо в полицейском участке. Об этом сообщают местные СМИ.

#BREAKING: A police officer has killed himself at a police station near Dunkerque, France. — Breaking9news (@Breaking9news) 12 июня 2017 г.

В настоящий момент на месте происшествия работают стражи порядка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

BREAKING NEWS - Un policier s'est donné la mort avec son arme ce midi dans un commissariat près de #Dunkerque." via @lavoixdunord #Urgent pic.twitter.com/rwsDz6JroT — FranceNews24 (@FranceNews24) 12 июня 2017 г.

Что могло стать причиной самоубийства полицейского, пока неизвестно.