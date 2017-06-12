Во Франции полицейский покончил с собой

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Во Франции полицейский покончил с собой

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Фото: © Flickr/11adda11

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют причины гибели коллеги.

Сегодня вечером в пригороде французского Дюнкерка офицер полиции покончил с собой прямо в полицейском участке. Об этом сообщают местные СМИ.

В настоящий момент на месте происшествия работают стражи порядка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Что могло стать причиной самоубийства полицейского, пока неизвестно.

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