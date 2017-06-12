СБУ перекрыла канал поставок "элитной" марихуаны из Запорожья в РФ

Наркотики перевозили в поездах Харьков — Москва, оплата поступала организаторам трафика на банковские карты.

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об обнаружении и перекрытии нелегального канала поставок "элитной" марихуаны в Россию из Запорожской области. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

— Правоохранители установили, что наркодельцы по заказу российских клиентов выращивали каннабис на "плантациях" в Мелитопольском районе Запорожской области, — отмечается в сообщении.

Напомним, в конце марта СМИ сообщали, что в каждой киевской многоэтажке якобы есть своя нарколаборатория, а жителей украинской столицы уже не удивляет открытая реклама запрещённых веществ.