Оливер Стоун: США и Россия могли бы стать великими партнёрами

Это мнение автор документального фильма о Владимире Путине выразил в беседе с западными журналистами.

Американский режиссёр Оливер Стоун недоумевает по поводу ухудшения отношений между США и Россией. В интервью газете Los Angeles Times он выразил мнение, что эти страны способны стать великими партнёрами.

Лайф уже сообщал, что Стоун является автором нового документального фильма The Putin Interviews, созданного на основе бесед с президентом РФ Владимиром Путиным. На канале ShowTime размещены отрывки из ленты, а полная версия фильма анонсирована 12–15 июня.

— Я люблю мир. Мне бы хотелось, чтобы в мире царила гармония. Я считаю, что США и Россия могли бы стать великими партнёрами, — подчеркнул режиссёр.

— Почему всё ухудшилось до такой степени? — задался вопросом Стоун.

Режиссёр также саркастически прокомментировал упрёк одного из журналистов The Daily Beast Марлоу Стерна, обвинившего его в "подстраивании под диктаторов".

— Ну, конечно же, я обожаю диктаторов. Действительно, — заметил Стоун.