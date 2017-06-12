Эстонцы попросили не хоронить русских на местном кладбище

По их мнению, славянские надгробия-монументы с массивными ограждениями и "пластиковыми цветами кричащих расцветок" уничтожают эстонскую кладбищенскую культуру.

Почти 60 эстонцев обратились в мэрию города Йыхви с просьбой не хоронить на эстонской части кладбища "людей славянской культуры". По мнению авторов обращения, с советских времён на кладбище в Йыхви происходит уничтожение эстонской кладбищенской культуры — могил и надгробий, пишет Delfi.

Авторы послания подчёркивают, что славянские надгробия-монументы с массивными ограждениями и "пластиковыми цветами кричащих расцветок" портят стилистику кладбища. Они отмечают, что по соседству находится несколько исконно православных русских кладбищ, и требуют хоронить славян именно там.

Утвердить такое разделение могут только местные депутаты. А пока власти города предложили подателям заявления встретиться для разговора.