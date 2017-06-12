Мэрия Москвы насчитала до пяти тысяч участников митинга оппозиции на Тверской

Акция протеста оппозиции на Тверской улице в Москве, не согласованная властями столицы, собрала до пяти тысяч участников. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава Департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

— В этой акции приняли участие не более пяти тысяч человек, — отметил он.

Он назвал это ничтожным количеством по сравнению с миллионами граждан, которые приняли участие в праздновании Дня России.

При этом Черников подчеркнул, что считает решение оппозиции покинуть согласованную площадку на проспекте Сахарова и отправиться на Тверскую улицу "стопроцентной провокацией людей неадекватных, не отвечающих за свои поступки и слова".