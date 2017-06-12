Жертвами ДТП на трассе "Крым" под Тулой стали пять человек

Два легковых автомобиля столкнулись на 279-м километре трассы М-2 "Крым" в Чернском районе Тульской области.

По последним данным, пять человек, в том числе ребёнок, погибли в ДТП под Тулой. Инцидент произошёл сегодня около 18:00.

— 12 июня в 17:55 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе М-2, связанное со столкновением двух легковых автомобилей — ВАЗ-21014 и "Рено-Логан", — пояснили в МЧС по Тульской области.

К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, ГИБДД и медики.

Двое пострадавших в тяжёлом состоянии доставлены в больницу в город Плавск. Обстоятельства ДТП уточняются.