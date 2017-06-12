Жертвами ДТП на трассе "Крым" под Тулой стали пять человек

Читайте также

Жертвами ДТП на трассе "Крым" под Тулой стали пять человек

1217

На месте аварии в Тульской области. Фото: ГУ МЧС по Тульской области

Два легковых автомобиля столкнулись на 279-м километре трассы М-2 "Крым" в Чернском районе Тульской области.

По последним данным, пять человек, в том числе ребёнок, погибли в ДТП под Тулой. Инцидент произошёл сегодня около 18:00.

<p>На месте аварии в Тульской области. Фото: ГУ МЧС по Тульской области</p>

— 12 июня в 17:55 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе М-2, связанное со столкновением двух легковых автомобилей — ВАЗ-21014 и "Рено-Логан", — пояснили в МЧС по Тульской области.

К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, ГИБДД и медики.

Двое пострадавших в тяжёлом состоянии доставлены в больницу в город Плавск. Обстоятельства ДТП уточняются.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!