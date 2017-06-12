Залетел. Поляк на параплане не заметил, как случайно пересёк границу Белоруссии

Спортсмен-любитель думал, что планирует в пределах территории Польши, а оказался на окраине Бреста.

Польский спортсмен по ошибке залетел на территорию Белоруссии. Как сообщили в белорусском Государственном пограничном комитете, пилот сам не понял, как очутился на окраине Бреста.

— Польский парапланерист нарушил белорусско-польскую границу: считал, что находится неподалёку на территории Польши, а оказался на окраине Бреста, — говорится в сообщении комитета.

Летящий на высоте 1000 метров параплан был обнаружен пограничниками накануне в районе пункта пропуска "Козловичи". Он двигался со стороны Польши, и его также заметили и местные жители. Они и информировали об этом пограничный наряд.

Спортсмена задержали в 600 метрах от госграницы сразу после приземления. Он пояснил, что потерял ориентировку, а когда оказался на земле, решил, что находится неподалёку от польского города Бяла-Подляска.

Теперь иностранному гражданину грозит крупный штраф с депортацией и запретом въезда в Белоруссию.