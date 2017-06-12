Николаю Расторгуеву стало плохо на концерте в Туле

Артиста увезли в больницу с подозрением на сердечный приступ прямо перед началом выступления.

По данным "Тульской службы новостей", 60-летнему солисту группы "Любэ" Николаю Расторгуеву стало плохо незадолго до выхода на сцену на концерте, посвящённом Дню России.

Музыканту срочно вызвали скорую помощь. Пока точной информации о его состоянии нет.

Ведущие праздника сообщили зрителям, что Расторгуев не сможет выступить.

Напомним, несколько лет назад артисту уже становилось плохо на концерте в Израиле. Тогда представитель группы связал ухудшение состояния музыканта с жаркой погодой. Также Расторгуеву вызывали скорую на "Кинотавре".