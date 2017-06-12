Николаю Расторгуеву стало плохо на концерте в Туле

По данным "Тульской службы новостей", 60-летнему солисту группы "Любэ" Николаю Расторгуеву стало плохо незадолго до выхода на сцену на концерте, посвящённом Дню России.
Музыканту срочно вызвали скорую помощь. Пока точной информации о его состоянии нет.
Ведущие праздника сообщили зрителям, что Расторгуев не сможет выступить.
Напомним, несколько лет назад артисту уже становилось плохо на концерте в Израиле. Тогда представитель группы связал ухудшение состояния музыканта с жаркой погодой. Также Расторгуеву вызывали скорую на "Кинотавре".
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