Белый дом осудил задержания участников протестных акций в России

В Вашингтоне призвали Правительство РФ "немедленно освободить всех мирных протестующих".

Соединённые Штаты высказали своё мнение по поводу задержания участников протестных акций, которые сегодня прошли во многих городах России.

— США решительным образом осуждают задержание сотен мирных протестующих по всей России 12 июня, — заявил на традиционном брифинге пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Вашингтон призвал Правительство России "немедленно освободить всех мирных протестующих". Также, добавил Спайсер, в Белом доме будут внимательно следить за ситуацией.

Напомним, пресс-служба столичного главка МВД ранее сообщила, что в несогласованной оппозиционной акции на Тверской улице в столице приняли участие четыре с половиной тысячи человек. За нарушение общественного порядка и провокации более 150 митингующих были задержаны.