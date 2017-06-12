Агенты РФ втираются в доверие к солдатам США, выдавая себя в соцсетях за женщин

По мнению американских экспертов, это один из многих способов, которыми "российские агенты" стараются снизить боеспособность армии США.

Российские спецслужбы подрывают боеспособность американской армии, используя для этого новые способы — фейковые новости и пропаганду в социальных сетях. С таким заявлением сегодня выступило издание Politico.

Как следует из опубликованного материала, усилия Кремля по вмешательству в американский политический процесс — далеко не единственное, чем занимаются "российские агенты". Одновременно с этим, утверждает Politico, они пытаются влиять на "другие столпы американского общества".

Так, одной из мишеней спецслужб России оказались военные, причём как действующие, так и бывшие. В частности, на сайтах для ветеранов в последнее время стали появляться статьи, "прославляющие Путина", о подвигах российских солдат или же материалы, в которых излагается российская позиция по ситуациям в Сирии и Донбассе.

— В результате многие мои армейские друзья, в том числе служившие в военной разведке, стали почитателями Путина. Теперь мне приходится тратить много времени, споря о России в "Инстаграме" и "Фейсбуке", — рассказала Politico эксперт Серена Моринг.

В свою очередь Джон Бамбенк — сотрудник компании Fidelis Cybersecurity, которая занимается вопросами кибербезопасности и среди клиентов которой значатся Министерство обороны и Министерство торговли США — заявил, что в арсенале методов, применяемых Россией, есть и довольно бесхитростные.

— Сотрудники российских спецслужб регистрируются в соцсетях, выдавая себя за привлекательных молодых женщин. После они направляют запросы на дружбу с американскими военными. Если запрос принимается, они начинают публиковать на своих страницах пропагандистские материалы, которые отображаются в лентах новостей у военных, — пояснил он.

Сложившаяся ситуация, по данным Politico, беспокоит Пентагон. И хотя от прямых комментариев представители военного ведомства отказались, они заявили, что стараются повысить осведомлённость военнослужащих об угрозах в киберпространстве.

В Пентагоне не волнуются насчёт потенциального вторжения России в США, однако там считают, что проводимая Кремлём кампания способна притупить способности американских военных "противостоять российской военной агрессии в другом месте".